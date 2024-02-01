Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Program ihbar kabul edildi, polis ekipleri stüdyoya geldi

Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayıplara karıştı.



CANLI YAYINDA GÖZALTI

Veysel Çelik, eşi Esma Çelik ile birlikte 77 günü aşkın süredir haber alamadığı kardeşi Hasan Çelik'i bulmak için atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı.

Canlı yayında şoke eden iddialarda bulunan Veysel Çelik, Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı.

Veysel Çelik, "Ağabeyim olay günü eşi ve kızıyla markete gidiyor. 2-3 saate geliyorum diyor aracıyla evden çıkıyor ama geri gelmiyor. İki kişiyle birlikte görüldüğü söyleniyor ancak ben baktım onlar ağabeyim değil. Eşinin çelişkili açıklamaları var" ifadelerini kullandı.

İddiaların odağındaki Seher Çelik ise eşinin hayatta olduğunu kendilerini sık sık aradığını ve seslerini dinlediğini anlattı. Rahat tavırları ile herkesi şoke eden Seher Çelik, ''Telefonlarımıza yanıt veriyor. Kocamı öksürüğünden tanıyorum. Mesajları okuyor sesimizi dinliyor sonra kapatıyor'' açıklamasını yaptı.