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  4. Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Program ihbar kabul edildi, polis ekipleri stüdyoya geldi

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Program ihbar kabul edildi, polis ekipleri stüdyoya geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 16:13 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. 15 Kasım'dan beri kayıp olan Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybıyla ilgili ihbar kabul edilen programa polis ekipleri geldi. Canlı yayında iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayıplara karıştı.

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CANLI YAYINDA GÖZALTI

Veysel Çelik, eşi Esma Çelik ile birlikte 77 günü aşkın süredir haber alamadığı kardeşi Hasan Çelik'i bulmak için atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı.
Canlı yayında şoke eden iddialarda bulunan Veysel Çelik, Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı.
Veysel Çelik, "Ağabeyim olay günü eşi ve kızıyla markete gidiyor. 2-3 saate geliyorum diyor aracıyla evden çıkıyor ama geri gelmiyor. İki kişiyle birlikte görüldüğü söyleniyor ancak ben baktım onlar ağabeyim değil. Eşinin çelişkili açıklamaları var" ifadelerini kullandı.
İddiaların odağındaki Seher Çelik ise eşinin hayatta olduğunu kendilerini sık sık aradığını ve seslerini dinlediğini anlattı. Rahat tavırları ile herkesi şoke eden Seher Çelik, ''Telefonlarımıza yanıt veriyor. Kocamı öksürüğünden tanıyorum. Mesajları okuyor sesimizi dinliyor sonra kapatıyor'' açıklamasını yaptı.
Hasan Çelik'in ailesi ve eşi arasındaki tartışmalar devam ederken, Hasan Hüseyin'i kaybolmadan önce son gören isim olan Yalçın Ülger'in yayına gelmesiyle ortalık iyice karıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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