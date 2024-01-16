Müge Anlı şehit haberleri sonrası yaptığı açıklamayla sosyal medyada tepki çekince çıldırdı: Geri zekâlılara söylüyorum buradan...

Irak'ın kuzeyinde Pençe bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerce saldırı düzenlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı ilk açıklamada 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin yaralandığını açıklamıştı. MSB yaptığı son açıklamada şehit sayısının 9'a çıktığını yaralı sayısının ise 4 olduğunu duyurmuştu.
Müge Anlı'da ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 9 askerimizi anarak başlamıştı.
Şehit ailelerine baş sağlığı dileyen Anlı, "Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz. Evet, vatan sağolsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu..." şeklinde konuşmuştu.
Anlı, "Dünyadaki bu savaşların nedenlerini anlayabilen var mı bilemiyorum. Belki bunun için tüm dünyadaki savaş tarihine bakmak lazım. Çok manasız. Çünkü çok büyük mesajlar var o bilim kurgu filmlerinde. Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyorlar. Hâlâ mı yani, bir karış toprak için" demişti.
Müge Anlı'nın bu sözleri sosyal medyada tepki toplamıştı. Anlı, bugün canlı yayında sert bir açıklamaya yaparak tepkilere yanıt verdi.
Anlı, "Atatürk’ü çok sevdiğim için yarın bir gün Atatürk düşmanı olarak da TT edebilirler çünkü bi o kaldı. Bana ‘Vatan haini’ diyecek adamın alnını karışlarım ya. Bir insana vatan haini demeden önce sen vatanın için ne yaptın önce onu açıklayacaksın? Terbiyesizler. Aslında cevap bile vermek istemiyorum, bütün bunların halkta hiçbir karşılığının olmadığını da biliyorum. Biz orada başka bir şeyden bahsediyoruz. Geri zekâlılara söylüyorum buradan" ifadelerini kullandı.