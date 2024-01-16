Müge Anlı şehit haberleri sonrası yaptığı açıklamayla sosyal medyada tepki çekince çıldırdı: Geri zekâlılara söylüyorum buradan...

Anlı, "Atatürk’ü çok sevdiğim için yarın bir gün Atatürk düşmanı olarak da TT edebilirler çünkü bi o kaldı. Bana ‘Vatan haini’ diyecek adamın alnını karışlarım ya. Bir insana vatan haini demeden önce sen vatanın için ne yaptın önce onu açıklayacaksın? Terbiyesizler. Aslında cevap bile vermek istemiyorum, bütün bunların halkta hiçbir karşılığının olmadığını da biliyorum. Biz orada başka bir şeyden bahsediyoruz. Geri zekâlılara söylüyorum buradan" ifadelerini kullandı.