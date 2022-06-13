Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

- Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı

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