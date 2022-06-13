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Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.06.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Ortaca ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 28 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Bodrum ilçesi açıklarında can salındaki 4 düzensiz göçmen, Ortaca ilçesi açıklarında fiber teknedeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

- Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

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