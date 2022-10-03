Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

- Datça ilçesinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı

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