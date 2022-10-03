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Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

03.10.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça ilçesinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 3 can salındaki 68 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salında bulunan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında da tespit edilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

- Datça ilçesinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Datça Marmaris sahil güvenlik

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