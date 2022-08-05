Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili sürat teknesi ve dolmuş teknesi sürücüleri ile sürat teknesinin ait olduğu su sporu istasyonu sahibini gözaltına aldı.

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz