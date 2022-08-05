YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

05.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turistin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili sürat teknesi ve dolmuş teknesi sürücüleri ile sürat teknesinin ait olduğu su sporu istasyonu sahibini gözaltına aldı.

Sahil Güvenlikte işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Y, T.G. ve E.N. Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan sürat teknesi kaptanı T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, su sporları istasyonu sahibi adli kontrol şartıyla, dolmuş tekne kaptanı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Su sporları yeterliliği bulunmadığı öğrenilen sürat teknesi sürücüsünün ilk verdiği ifadede, dolmuş tekneyi fark etmediğini, görmediği içinde son saniyeye kadar manevra yapmadığını söylediği belirtildi.

- Olay

Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi, dün Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpışmıştı.

Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetmiş, teknelerde bulunan 5 kişi yaralanmıştı.

Denizdeki kaza anı bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Marmaris çarpışma tekne

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:18
Yatsı
21:45
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.