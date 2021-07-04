Muğla'da alev alan 2 araç kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Milas ve Seydikemer ilçesinde 2 araç yandı.

Mustafa Ö. idaresindeki 34 EBE 871 plakalı otomobil, Milas ilçesi Ören yolu Beçin mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücü ve otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, bu sırada otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Seydikemer ilçesinde Durdu T'nin kullandığı 80 DS 439 plakalı hafif ticari araç Bayır Mahallesi D-330 kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçta hasar oluştu.