Muğla'da bayram trafiği yoğunluğu sürüyor

Muğla ve turistik ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Menteşe ilçesinin Akbük Mahallesi ve Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'ndeki araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Akyaka'nın giriş ve çıkış güzergahlarında araç kuyrukları oluştu, Akbük sahil şeridindeki otoparklar doldu.

Kent merkezinden, turistik ilçeler Marmaris, Bodrum ve Fethiye'ye gidilen kara yollarında da yoğunluk yaşandı.

Bodrum ilçesine tatil için gelenler ile tatillerini tamamlayıp dönüşe geçenlerin oluşturduğu yoğunluk devam etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gümbet, Hastane ve Emniyet Kavşağı ile Konacık istikametlerinde zaman zaman araç yoğunluğu dikkati çekti. Trafiğin sıkıştığı noktalarda polis ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu.