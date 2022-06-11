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Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

11.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hayati Şahin yönetimindeki 48 E 0514 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda beton bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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