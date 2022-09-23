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Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

23.09.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Ortaca ilçesindeki iki katlı evin çatı katında çıkan maddi hasara yol açtı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Ramazan Yağız’a ait iki katlı evin çatı katından gelen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

Muğla'da bir binanın çatı katı yandı

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