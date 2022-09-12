YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

12.09.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı.

Marmaris Milli Park Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Menteşe kara yolunda, vatandaşlar zayıf ve güçsüz halde buldukları bukalemunu yetkililere teslim etti.

Uzmanlar tarafından tedavisine başlanan bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Marmaris bukalemun

Muğla Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
13:08
İkindi
16:41
Akşam
19:27
Yatsı
20:44
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.