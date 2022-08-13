Muğla'nın Marmaris ilçesinde bitkin halde bulunan deniz kaplumbağasına müdahale edildi.
Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde vatandaşlar denizde bitkin halde gördükleri caretta carettayı Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi, bitkin haldeki caretta carettayı bota alarak karaya çıkardı.
Yaralı caretta caretta ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.
Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
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