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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

14.09.2022 03:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Ula orman yangını

Muğla Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
13:07
İkindi
16:39
Akşam
19:24
Yatsı
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Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

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