Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan iki orman yangını söndürüldü.
Milas ilçesine bağlı Kayaderesi Mahallesi Gokbel mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dağlık alanda başlayan yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın söndürülürken, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Çam Mahallesi Koçak mevkisinde de belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın Milas İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz