YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

19.07.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan iki orman yangını söndürüldü.

Milas ilçesine bağlı Kayaderesi Mahallesi Gokbel mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dağlık alanda başlayan yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın söndürülürken, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Çam Mahallesi Koçak mevkisinde de belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın Milas İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:54
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:32
Yatsı
22:05
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.