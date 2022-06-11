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Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

11.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin dini inanç ve duyguları istismar edilerek dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Okunmuş tütsü, bileklik gibi ürünlerin yüksek meblağlara satıldığı belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, vatandaşları dolandırdığı öne sürülen ve sahte kimlik kullanan M.M. ile D.G. ve büyü paralarını topladığı iddia edilen H.İ.Ü'yü gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada sahte kimlik, dini ritüellerin yazılı olduğu kitap, büyüde kullanıldığı ileri sürülen tütsü, bileklik, taş, kolye ve dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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dolandırıcılık Muğla Fethiye

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