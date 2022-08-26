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Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

26.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyeti 2 ay geri alınan aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uygulandı, otomobil 2 ay trafikten men edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki sürücü adayının "drift" yaptığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

S.A.B'nin trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek "drift" yaptığı 48 PT 781 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile motosikletli trafik polisi ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan C.J.Ç. (13) ve G.P. (17) yaralandı. Sağlık ekibince Fethiye Devlet hastanesine kaldırılan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ehliyeti 2 ay geri alınan aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uyguladı. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

- Ehliyeti 2 ay geri alınan aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uygulandı, otomobil 2 ay trafikten men edildi

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

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Muğla Fethiye Ehliyet çocuk Drift kaza

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