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Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

19.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi hayatını kaybetti.

Çaylı Mahallesi 409 Sokak'taki evde yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, engelli olduğu öğrenilen Mehmet Ali Çabuk'un (53) cesedi bulundu.

Çabuk'un dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

İtfaiye ekipleri yangının elektrik aksamından çıktığını belirledi.

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Muğla'da evde çıkan yangında engelli kişi öldü

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