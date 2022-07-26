Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Daha önce Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Burdur, Aydın ve Isparta'da da hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olayın ardından taksiyle Yatağan ilçesine gittiğini, buradan da bir otomobille Aydın'ın Nazilli ilçesine ulaştıklarını tespit etti.

- Tamamının suç kaydı olan şüphelilerden, çete lideri olduğu ileri sürülen kadının hırsızlıktan 52 kaydının bulunduğu belirtildi

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