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Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

31.08.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 9 sürücüye 1799 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum-Turgutreis kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Havadan denetimler, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, sürücülerdeki "algılanan yakalanma hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Helikopterle yapılan uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler kara ekiplerine bildiriliyor. Bu kapsamda uygulama noktalarında 312 araç denetlendi.

Durdurulan 9 araç sürücüsüne ise 1799 lira ceza yazıldı.

Vatandaşların trafikte güvenli seyahat edebilmeleri için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen çalışmaların süreceği bildirildi.

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum trafik helikopter denetim jandarma

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