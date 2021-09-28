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Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

28.09.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde helikopterle yapılan trafik denetiminde 14 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Dalyan Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, Ortaca-Dalyan kara yolunda jandarma ve polis ekipleri iki ayrı yerde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler helikopterden kural ihlali yaptığı tespit edilerek bildirilen sürücüleri durdurdu.

Helikopterden araçların kontrol edildiği uygulamada, sollama ve park etme yasağı bulunan yerlerde kural ihlali yapan sürücüler de takibe alındı.

Polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde, bir saat içerisinde 70 araç kontrol edildi, 14 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı
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