Vatandaşlar ve turistler en çok emniyet kemeri simülatöründen etkilendiklerini dile getirdi.

On kilometre hızla giderken takla atan bir araçta yaşananları simülatörle deneyimleyenler, emniyet kemerinin önemi daha iyi kavradı.

Muğla'da jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi

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