Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere, çevresi mavi ve yeşil ile bezeli Milas’ın güzelliklerine sahip çıkmak ve doğal dengeyi korumak için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların yıkım çalışmasını yürütüyor.

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

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