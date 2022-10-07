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Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

07.10.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların yıkım çalışmasını yürütüyor.

Belediye ekipleri Gökbel Mahallesi Molla İbrahim Koyu'nda, ormanlık alan içerisine 300 metrekarelik bir alanda deniz manzaralı olarak izinsiz inşa edilen taş evin yıkımını gerçekleştirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere, çevresi mavi ve yeşil ile bezeli Milas’ın güzelliklerine sahip çıkmak ve doğal dengeyi korumak için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Tokat, doğanın tahribatına neden olacak kaçak uygulamalarla mücadelelerine ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, yıkım çalışmalarının önümüzdeki hafta da Kıyıkışlacık Mahallesi Zeytinlikuyu mevkisinde devam edeceği öğrenildi.

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

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