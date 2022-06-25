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Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

25.06.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucunda Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, kamyon kasasındaki farklı markalarda 8 bin şişe kaçak alkolü ele geçirdi.

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

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