Kaybolduktan 7 saat sonra bulunan kadının düştüğü ve bu nedenle sıyrıkları olduğu öğrenildi.

Muğla'da kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını AFAD ekipleri buldu

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