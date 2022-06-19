112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta sıkışan sürücü ile Ömer ve Elif Yarar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Amirliği ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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