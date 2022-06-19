YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

19.06.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ayşe Yarar yönetimindeki 10 PA 949 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Kurudere mevkisinde köprünün bariyerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Ömer ve Elif Yarar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Amirliği ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'da köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Denizli Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:15
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.