Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası, hukuk mücadelesini sürdürecek

MERSİN (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasını yeterli bulmayan baba Sıddık Gültekin hukuk mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

Sıddık Gültekin, verilen kararı Mersin'in Erdemli ilçesinde, AA muhabirine değerlendirdi.

Verilen cezanın bu olmaması gerektiğini vurgulayan Gültekin, süreç içerisinde çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

Gültekin, hukuk mücadelesinin bitmediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Biz ağırlaştırılmış müebbet beklerken, hepsinin ayrı ayrı cezalandırılmasını beklerken ne yazık ki mahkeme heyeti haksız tahrik indiriminden 23 yıla indirdi. Bu dava kamuoyuna mal olmuştur. Bu davayı kamuoyu vicdanına bırakıyorum, eğer rahatsa benim de rahat. Kızım geri gelmeyecek. İstiyordum ki emsal karar çıksın, caydırıcı olsun. Ben ağırlaştırılmış artı bekliyordum. Artısını da bekliyordum. Ortada hunharca, planlı işlenmiş cinayet var, ama 23 yıl denilince sanki Pınar ilk defa öldürüldü. Adalet istiyorum. Mücadelem bitmedi, devam edecek."

Acısını kimsenin anlayamayacağını belirten baba Gültekin, evlat acısının çok zor bir şey olduğunu söyledi.

Karar sonrasında itirazda bulunduklarını anlatan Gültekin, "Başsavcı, avukatımız karara itiraz etti. Sonucu hep beraber göreceğiz. İnşallah iyi hakimler çıkar. Dosyayı iyi incelerler, hak neyse yerini bulsun onu istiyorum. Adam idam edilirse benim kızım geri gelmez. Kızımın artık geri gelmeyeceğini biliyorum. Kızımın bir geleceği, hayali vardı. Maalesef hayalini toprağa gömdüler. Keşke kızımın yerinde ben olsaydım, çünkü ben yaşayan bir ölüyüm. Konuşuyorum, geziyorum ama ölüyüm." diye konuştu.

Kızını çok özlediğini dile getiren Gültekin, her cuma kızının mezarında dua ettiğini söyledi.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.