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Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

04.07.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tatilcilerin yoğunlukla bulunduğu ormanlık alanları kontrol eden polis ekipleri, yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karagözler Mahallesi'ndeki koyların bulunduğu bölgede denetim yaptı.

Tatilcilerin yangın riskine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldığı uygulamada, bölgede herhangi bir duman görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi.

Trafik ve asayiş yönünde de denetimlerin yapıldığı kontrollerde kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, bölgedeki kontrollerin sıklıkla devam edeceğini bildirdi.

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

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yangın polis Muğla Fethiye uygulama

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