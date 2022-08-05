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Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

05.08.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla'da, tarihi Kurşunlu Camisi Meydanı'ndaki fıskiyeler, sıcaktan bunalan çocukları serinletti.

Kurşunlu Camisi Meydanı'ndaki fıskiyelerin altına elbiseleriyle giren çocuklar hem serinledi hem eğlendi.

Kentte etkili olan sıcaklardan bunalan çocukların fıskiyeler altındaki eğlencesini, aileleri ise kenardan izledi.

Kuşlar da fıskiyelerin bulunduğu meydandan su içti.

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

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