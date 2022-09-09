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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

09.09.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 cep telefonu, 4 flaş bellek ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

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Gözaltı Muğla Ula uyuşturucu operasyonu

Muğla Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

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Sabah
06:36
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13:09
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16:43
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