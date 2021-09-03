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Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

03.09.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan kişi, kayalıklara düşerek yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi Babadağ mevkisinde 1700 metre pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Metin İbrahim Kavuncuoğlu, kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, Kavuncuoğlu'nun yaralandığını belirledi.

Vücudunda kırıklar tespit edilen Kavuncuoğlu, ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı
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Muğla Fethiye

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