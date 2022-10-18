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Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

18.10.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ile çam balı sağımı için tören düzenlendi.

Tarımsal kalkınmayı desteklemek için Marmaris Belediyesince yürütülen projeler kapsamında Turgut Mahallesi'ndeki yer fıstığı ekili tarlada hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Burada konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçenin adının sadece turizmle değil tarımla da anılır hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak kendi tarlalarında yer fıstığı hasadının üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Oktay, "İlk yıla göre oldukça iyi bir duruma geldik ve coğrafi işareti aldık. Kooperatifimizle birlikte ürün hasatlarında hep bir arada çalışıyoruz. İnşallah daha çok köylümüz tekrardan kendi topraklarında üretimini arttıracak ve günübirlik kazançtan ziyade sürdürülebilir bir kazanca ulaşacak. Bunun yanında da ürettiğimiz tarımsal ürünlerin katma değerini artırarak köylümüzün ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Melahat Şahincan da atalarından miras kalan yer fıstığını nisanda ekip ekimde topladıklarını anlattı.

Çamlı Mahallesi Muhtarı Kerim Ekinci ise tarımsal üretimin önemine işaret etti.

Etkinlik kapsamında, Turgut Mahallesi'nde defne Hisarönü Mahallesi'nde zeytin hasadı da gerçekleştirildi. Bunun yanında sezonun ilk çam balı sağımı da yapıldı.

Etkinliğe, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Tarım Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz, Turgut Mahallesi Muhtarı Ümit Kaya, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticiler ve mahalle sakinleri de katıldı.

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
çam balı yer fıstığı zeytin Defne Marmaris

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