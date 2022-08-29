GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Aslanlı Mahalle Muhtarı Ali Göğebakan, semtinin cadde ve sokaklarını elektrikli skuterle dolaşarak mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.
Günün önemli bölümünde skuterle dolaşıp semt sakinlerini dinleyen Göğebakan, cadde ve sokakları da gezerek denetliyor.
Göğebakan, gazetecilere, vatandaşların elektrikli skuter kullanan muhtar gördüklerinde şaşırdığını söyledi.
Yavaş yavaş mahallelinin bu duruma alıştığını anlatan Göğebakan, "Mahallemizin hizmetleri için vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için yerinde ve anında hizmet yapmamız gerekiyor. Bu anlamda elektrikli skuter işimi kolaylaştırıyor. Bazı yerlere araçla gidemiyorum. Skuterle daha çabuk ulaşıyorum. Zaman ve yakıttan da tasarruf ediyorum." dedi.
Muhtarın "hizmet aracı" elektrikli skuter
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz