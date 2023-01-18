Müjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşında

Kibar Feyzo filminin ekrana gelmesiyle pek çok sosyal meyda kullanıcısı, Müjde Ar'ın son hali de merak edilip araştırmaya başladı. Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncuyu görenler ise bir kez daha hayran kaldı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Müjde Ar için" Kim der 68 yaşında", "Yıllar ona nazik davranmış" yorumları yapıldı.

Oynadığı sayısız filmle Türk sinemasının en önemli oyuncularından birisi olan Müjde Ar, şu sıralar gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Bodrum'da hayatına devam eden ve orada mutlu olduğunu belirten Ar, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş evli.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle sohbet eden Müjde Ar, "Dizi süreleri çok uzun, o yüzden o tempolar zor. Belki ileride süreler 25 dakikaya falan düşerse, rol almayı düşünebilirim. Ekranlara veda ettim ya da bıraktım gibi bir durum söz konusu değil" demişti.