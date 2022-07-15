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Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

15.07.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 35 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalar, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip, zodyak bot ve halat bağlanan rafting botları ile Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Söz konusu bölgede su altı ve üstü arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

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