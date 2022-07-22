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Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

22.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 42 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalar, çayın tünel mevkisinde yoğunlaştı.

Su altı kamerasıyla arama yapan ekipler, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik mesafede arama çalışmasını sürdürüyor.

Arama çalışmaları Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşire su altı kamerasıyla aranıyor

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