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Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

05.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 25 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde su altı ve üstünde devam ediyor.

Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, Siirt'ten jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarında, halat bağlanan rafting botları da kullanılıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

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