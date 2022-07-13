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Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

13.07.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 33 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için 130 kişilik ekip arama yapıyor.

Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan ekipler, su altı ve üstünün yanı sıra çay kenarındaki kayalık, ağaçlık alanlarda Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, olayın meydana geldiği Müküs Çayı'nın yanı sıra Müküs Köprüsü ve Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali mevkisinde halat bağlanan rafting botlarının yardımıyla arama gerçekleştiriyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

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