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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

26.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Pervari'nin Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Müküs Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde su altı ve üstünde arama yapılıyor.

Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin görev aldığı çalışmalarda kaya dipleri ve ağaçlık alanlar da kontrol ediliyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 16'ncı gününde

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