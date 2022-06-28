YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

28.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Pervari'nin Beğendik beldesi yakınlarında 18 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 140 kişilik ekip çalışıyor.

Ekipler, Müküs Çayı'nın Beğendik beldesi yakınlarındaki şelale ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Halat bağlanan rafting botlarıyla bölgede arama yapan ekipler, kaya dipleri ve ağaçlık alanları da kontrol ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına rağmen kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
02:57
Sabah
04:46
Öğle
12:21
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:26
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.