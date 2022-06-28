Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları şelale mevkisinde yoğunlaştı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Pervari'nin Beğendik beldesi yakınlarında 18 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 140 kişilik ekip çalışıyor.

Ekipler, Müküs Çayı'nın Beğendik beldesi yakınlarındaki şelale ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Halat bağlanan rafting botlarıyla bölgede arama yapan ekipler, kaya dipleri ve ağaçlık alanları da kontrol ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına rağmen kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.