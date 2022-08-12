YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

12.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 63'üncü gününde sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için dalgıç polisler şelale mevkisinde dalış gerçekleştiriyor.

Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt'ten UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı aramalar, Müküs Köprüsü'nden Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisi güzergahına kadar devam ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hemşire Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:18
Öğle
12:22
İkindi
16:09
Akşam
19:17
Yatsı
20:43
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.