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Murat Soner kimdir? Murat Soner nereli ve kaç yaşında? Neden Twitter'da TT oldu?

26.07.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube platformunda video yayınlayan ve yayımladığı videolar ile geniş izleyici kitlesine sahip olan Murat Soner, birkaç saat önce yaz dizilerini eleştirdiği videoyu yayınladı. Bunun ardından Twitter'da TT olan Murat Soner'in kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. Murat Soner evli ve bir kız çocuk babası. İşte ayrıntılar...

Birkaç saat önce, yaz dizilerini eleştirdiği videoyu Youtube'dan yayınlayan Murat Soner hakkında Twitter'da kısa sürede yüzlerce tweet atıldı. Murat Soner'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Youtube'da film eleştirileri yapan Murat Soner'in 1,64 milyon takipçisi bulunuyor. Öte yandan çoğu videosu 1 milyonun üzerinde seyrediliyor. Murat Soner kimdir? İşte ayrıntılar...

Murat Soner kimdir?

Murat Soner Youtube'da dizi ve film eleştirileri yapıyor. Videolarını esprili bir dille çeken Soner'in Youtube'da 1,64 milyon takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda çoğu videosu 1 milyonun üzerinde seyrediliyor.
Videolarını milyonlarca kişiye izleten ve binlerce beğeni alan Soner aslen Samsunlu, evli ve bir kız çocuğu babası. İstanbul doğumlu Soner'in kaç yaşında olduğu bilinmiyor.
Murat Soner yıllarca radyo programcılığı ve seslendirme yaptı. Tüm bunların ardından Youtube'a adım attı ve film ile dizi içeriklerini Youtube platformundan yayınlamaya başladı.
Soner, "Hile" isimli bir dizide oyunculuk yaptı. Klasik araba tutkunu Soner bir hayvansever...
2 yıl Kanada'da yaşayan Soner, bazı problemler nedeniyle Türkiye'ye döndü.
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Anahtar Kelimeler:
youtube
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