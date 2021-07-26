Murat Soner kimdir? Murat Soner nereli ve kaç yaşında? Neden Twitter'da TT oldu?

Birkaç saat önce, yaz dizilerini eleştirdiği videoyu Youtube'dan yayınlayan Murat Soner hakkında Twitter'da kısa sürede yüzlerce tweet atıldı. Murat Soner'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Youtube'da film eleştirileri yapan Murat Soner'in 1,64 milyon takipçisi bulunuyor. Öte yandan çoğu videosu 1 milyonun üzerinde seyrediliyor. Murat Soner kimdir? İşte ayrıntılar...

Murat Soner kimdir?

Murat Soner Youtube'da dizi ve film eleştirileri yapıyor. Videolarını esprili bir dille çeken Soner'in Youtube'da 1,64 milyon takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda çoğu videosu 1 milyonun üzerinde seyrediliyor.

Videolarını milyonlarca kişiye izleten ve binlerce beğeni alan Soner aslen Samsunlu, evli ve bir kız çocuğu babası. İstanbul doğumlu Soner'in kaç yaşında olduğu bilinmiyor.

Murat Soner yıllarca radyo programcılığı ve seslendirme yaptı. Tüm bunların ardından Youtube'a adım attı ve film ile dizi içeriklerini Youtube platformundan yayınlamaya başladı.

Soner, "Hile" isimli bir dizide oyunculuk yaptı. Klasik araba tutkunu Soner bir hayvansever...