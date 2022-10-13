MÜSİAD EXPO için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO'da 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ve hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Burada bütün sektörlerin bir araya geleceği, yaklaşık 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri, bir araya getireceğimiz bir fuar olacak." dedi.

MÜSİAD koordinasyonunda 1993 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı olan MÜSİAD EXPO, bu sene 2-5 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak. Bu kapsamda, MÜSİAD Genel Merkezi’nde fuara ilişkin basın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Asmalı, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi

MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenecek farklı etkinlikler ile fuarın aynı zamanda bir ticari diplomasi zirvesi olacağını da dile getiren Asmalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı üzere Türkiye, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor. MÜSİAD’ın 2-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği MÜSİAD EXPO 2022 ise ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında çok önemli bir konuma sahiptir. Değişen dünyada yeniden şekillenen fuarcılık anlayışı ile dizayn edilen MÜSİAD EXPO 2022 ile kıtaları birleştiren bir ticaret ağı kuracağız. Türkiye’nin yerli ve milli üretim gücünü tüm dünyaya ispat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgının ardından bu yıl üretim, ihracat ve iş birliği stratejileri açısından çok daha katma değerli bir sürece imza atacaklarını bildiren Asmalı, "124 ülkeden ziyaretçi akını bekliyoruz. Avrupa, Asya, Sahra altı Afrika ve Ortaoğu ve Kuzey Afrika yani MENA bölgesinden ciddi bir katılım olacağını öngörüyoruz. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran ve Cezayir başta olmak üzere farklı 50 ülkeden alım heyeti ağırlayacağız." diye konuştu.

MÜSİAD EXPO'da 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ve hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Asmalı, "Burada bütün sektörlerin bir araya geleceği, yaklaşık 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri, bir araya getireceğimiz bir fuar olacak. Bu fuar kapsamında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, fuar için kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ticari diplomasinin kalbi olarak konumlanan MÜSİAD EXPO 2022 çerçevesinde düzenlenecek Uluslararası İş Forumu ve çeşitli etkinliklerle; Türkiye’nin üretim ve ihracat ekseninde sahip olduğu gücü tüm dünyaya duyuracağız. Bu yılki Uluslararası İş Forumu’nda ise ‘Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası’ başlığına odaklanacağız. MÜSİAD EXPO 2022’de bu yıl, D-8 büyükelçilerinin katılımıyla özel bir etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda mutabakat zaptı, MoU, imza töreni de yapılacak."

- "Düşük faiz politikasına bankalar çok riayet etmiyor"

Asmalı, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularının da yanıtladı.

İş dünyasının finansmana ulaşması ve bankaların blokaj uygulaması konularına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Asmalı, "Evet biz geçen gün de gündeme getirdik. Hükümetimizin uyguladığı düşük faiz politikasına bankalar çok riayet etmiyor. Son zamanlarda özellikle BDDK’nın bir miktar zorunlu karşılık miktarını belli bir faiz koridoruna göre artırmasından sonra da faizlerde gevşeme oldu ama sektörde bunun çok yansımasını maalesef göremiyoruz. Verilen kredinin bir miktarına blokaj uygulanması konusu biraz teminatla ilgili alakalı ve açıkçası görüştüğümüz sanayicilerde bize iletilen böyle bir sorun olmadı." dedi.

- "Putin'in açıklamaları Türkiye'nin bir enerji koridoru olması noktasında da bir kapı aralıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulabilir" açıklamasını değerlendiren Asmalı, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Türkiye'nin gaz dağıtım merkezi olması noktasında bir öneri geldi Rusya'dan. Bu aslında Türkiye için bir takım fırsat pencereleri açabilir. Türkiye boru hattından yaklaşık 2 milyar doların üstünde bir gelir elde ediliyor. Dolayısıyla bu noktada Türk Akım'ın yanına yeni hatların gelmesi Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getirebilir. Özellikle Azerbaycan gazının, İran gazının Türkiye üzerinden geçmesi, Türkiye'yi müthiş bir enerji koridoru, dünyanın en çok üzerinden gaz hattının, geçtiği enerji koridoru haline getirebilir. Bu Türkiye için büyük bir fırsat. Esasen Sayın Putin'in açıklamaları da tıpkı belki tahıl koridorunda olduğu gibi Türkiye'nin bir enerji koridoru olması noktasında da bir kapı aralıyor. Bu bir fırsat olabilir Türkiye için.

Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilir kişiliği, arabulucu rolündeki bütün dünya liderlerinin kabul ettiği bir noktada olması, bu noktada Türkiye'yi bir özellikle Avrupa’yı bekleyen enerji sıkıntısında bir enerji koridoru noktasında bir açılım yapabilir. Tabii Amerika buna karşı çıkabilir. Tabii Rusya'nın şu anda Avrupa'ya ihraç ettiği gaz akışlarında sorunlar var. Dolayısıyla Türkiye'yi bu noktada bir merkez kabul edip, buranın üstünden Avrupa'ya belki bir gaz sevkiyatı olabilir. Bunun yanında Türkiye'de biliyorsunuz önümüzdeki sene Karadeniz gazı olacak. Türk gazı da devreye giriyor. Türkiye bu noktada tıpkı Hollanda'daki gibi bir gaz borsası oluşturdu. Türkiye dünyadaki gaz fiyatlarının belirlenmesi noktasında da bir üs olabilir. Dolayısıyla Türkiye büyük bir fırsat sunabilir."

- "MÜSİAD EXPO, dijital ve fiziki iletişim ile hibrit fuarcılık deneyimi sunuyor"

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise MÜSİAD EXPO'nun hibrit formatta düzenlendiğini ve dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişimin birleştiği bir fuarcılık vizyonu sunulacağını vurguladı.

Ersözlü, fuarda 500’e yakın katılımcı firmanın, 90 bin metrekarelik kapalı alanda yer alacağını ve her salonun kendi ihtisas alanına göre ayrı bir fuar olarak tasarlandığını dile getirdi.

Fuar için 3 bin 200 iş insanın kayıt oluşturduğunu aktaran Ersözlü, fuar tarihi yaklaştıkça bu sayının 7-8 bine çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

-Bayraktar TB2, MÜSİAD EXPO'da ziyaretçilerle buluşacak

Öte yandan toplantıda aktarılanlara göre, 24 farklı sektörden firmanın ürün ve hizmetlerini sergileyeceği MÜSİAD EXPO'da mili savunma alanında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan BAYRAKTAR TB2 SİHA ziyaretçilerle buluşacak. Bununla birlikte Cezeri Uçan Araba ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen farklı birçok proje de misafirlerin beğenisine sunulacak.