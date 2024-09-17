Muslera dillere düştü! Orta sahadan yediği gol olay oldu: "Yılın golü... O zaman şampiyonuz"

Galatasaray Süper Lig'te Gaziantepsor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Teknik direktör Okan Buruk sezona 5'te 5 yaprak başlarken; Fatih Terim'in dışında bunu başaran ikinci Türk teknik adam oldu. Maç boyu etkili bir oyun sergileyen Galatasaray tam maçı gol yemeden tamamlamak üzereyken, 81. dakikada yaşananlar Süper Lig tarihine geçecek cinstendi.

MUSLERA'YI ORTA SAHADAN AVLADI

Orta sahada Torreira'nın kaybettiği top, saniyeler içinde sar-kırmızılıların kalesindeydi. Muslera'nın önde olduğunu gören Furkan Soyalp, orta sahanın gerisinden topu kaleye gönderdi ve farkı ikiye düşürdü.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR DA ALKIŞLADI

Muslera dahil tüm stat kısa süreli şaşkınlık yaşarken, bu güzel golü bir süre sonra sarı-kırmızılı taraftarlar da alkışladı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Muslera'nın orta sahadan yediği gol ise sosyal medyada gündem olurken, tecrübeli kaleci adeta dillere düştü.