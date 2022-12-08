Muslera'ya tarihi ceza yolda! Eğer ceza gerçekleşirse formasına veda edecek...

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında elenen Uruguay'da Gana maçında ortalık karışmıştı. Galatasaraylı Muslera'nın hakeme şiddetli itirazı sonrası FIFA soruşturma başlattı.

MUSLERA, CAVANI, GIMENEZ VE GODIN'E SORUŞTURMA

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MUSLERA'NIN DURUMU FARKLI

Muslera ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. Uruguaylı isme 10 maça kadar ceza gelebileceği belirtiliyor. Hakeme itiraz ederken fiziksel müdahalede bulunan tecrübeli eldiven, alacağı 10 maçlık cezaya göre milli takıma veda edecek.