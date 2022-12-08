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Muslera'ya tarihi ceza yolda! Eğer ceza gerçekleşirse formasına veda edecek...

08.12.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Fernando Muslera'ya 10 maçlık ceza gelebilir. Uruguay ile Gana'nın karşı karşıya geldiği mücadelede hakemi ittiren Muslera'ya soruşturma açıldı. Bu soruşturmanın 10 maçlık cezaya kadar yükselebileceği öğrenildi. Muslera eğer 10 maçlık ceza alırsa milli takımı bırakacak.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
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2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında elenen Uruguay'da Gana maçında ortalık karışmıştı. Galatasaraylı Muslera'nın hakeme şiddetli itirazı sonrası FIFA soruşturma başlattı.

MUSLERA, CAVANI, GIMENEZ VE GODIN'E SORUŞTURMA

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Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MUSLERA'NIN DURUMU FARKLI

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Muslera ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. Uruguaylı isme 10 maça kadar ceza gelebileceği belirtiliyor. Hakeme itiraz ederken fiziksel müdahalede bulunan tecrübeli eldiven, alacağı 10 maçlık cezaya göre milli takıma veda edecek.

İŞTE MUSLERA'NIN O ANLARI

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Uruguay galatasaray muslera 2022 dünya kupası 10 maçı hakemi maçın

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