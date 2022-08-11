Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kentte bu yıl 102 bin ton karpuz hasadı yapılmasını beklediklerini söyledi.

Geniş tarım arazilerine sahip kentte, 250 çiftçinin 17 bin dekar alana ektiği karpuzda hasat başladı.

İşçiler tarafından tarlalardan toplanan karpuzlar, kamyon ve tırlara yüklenerek birçok kente gönderiliyor.

Merkeze bağlı Erencik köyündeki karpuz tarlasında incelemelerde bulunan Gün, karpuzun kentin meyveciliğinin gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Muş'ta 3 milyon 570 bin dekar tarıma elverişli arazi bulunduğunu belirten Gün, şunları kaydetti:

"Kentte 250 üretici tarafından karpuz yetiştiriciliği yapılıyor. 17 bin dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldı. Dekardan 6 ton verim elde edilmektedir. 102 bin tona tekabül ediyor. Bu da ekonomiye 200 milyon lira katkı sağlıyor. Verilere göre karpuz yetiştiriciliği bakımından ülke genelinde 12'inci sıradayız. İlimiz, ülkemizde karpuz hasadının en son yapıldığı illerden biri. Karpuz piyasada az olduğu ve talep gördüğü bir dönemde hasadının yapılıyor olması pazar sorununu ortadan kaldırıyor. Burada elde edilen ürünleri tırlarla batı illerine sevk ediyoruz."

Çiftçi Burhan Tutak da 125 dönüm araziye karpuz ektiğini dile getirerek, "Yaklaşık bin ton verim bekliyoruz. Hasadımız yeni başladı. Karpuzları tırlarla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." dedi.