YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

11.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kentte bu yıl 102 bin ton karpuz hasadı yapılmasını beklediklerini söyledi.

Geniş tarım arazilerine sahip kentte, 250 çiftçinin 17 bin dekar alana ektiği karpuzda hasat başladı.

İşçiler tarafından tarlalardan toplanan karpuzlar, kamyon ve tırlara yüklenerek birçok kente gönderiliyor.

Merkeze bağlı Erencik köyündeki karpuz tarlasında incelemelerde bulunan Gün, karpuzun kentin meyveciliğinin gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Muş'ta 3 milyon 570 bin dekar tarıma elverişli arazi bulunduğunu belirten Gün, şunları kaydetti:

"Kentte 250 üretici tarafından karpuz yetiştiriciliği yapılıyor. 17 bin dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldı. Dekardan 6 ton verim elde edilmektedir. 102 bin tona tekabül ediyor. Bu da ekonomiye 200 milyon lira katkı sağlıyor. Verilere göre karpuz yetiştiriciliği bakımından ülke genelinde 12'inci sıradayız. İlimiz, ülkemizde karpuz hasadının en son yapıldığı illerden biri. Karpuz piyasada az olduğu ve talep gördüğü bir dönemde hasadının yapılıyor olması pazar sorununu ortadan kaldırıyor. Burada elde edilen ürünleri tırlarla batı illerine sevk ediyoruz."

Çiftçi Burhan Tutak da 125 dönüm araziye karpuz ektiğini dile getirerek, "Yaklaşık bin ton verim bekliyoruz. Hasadımız yeni başladı. Karpuzları tırlarla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." dedi.

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Muş'ta 102 bin ton karpuz hasat edilmesi bekleniyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
karpuz Muş hasat

Muş Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:17
Öğle
12:24
İkindi
16:12
Akşam
19:22
Yatsı
20:49
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.