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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

14.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 39 oldu.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Oğlu 6 yıl önce İstanbul'da kandırılarak dağa kaçırılan Mühür Öncü de kentte her hafta eylem yapan ailelere katıldı.

Sayıları 39'a yükselen aileler HDP il binası önünde bir araya gelerek "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme yeni katılan baba Öncü, 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, "Çocuğum için Malazgirt'ten gelerek buradaki eyleme katıldım. Buradan oğluma sesleniyorum, gelsin devletimize teslim olsun. Devletimizin desteğiyle çocuğuma kavuşmak istiyorum." dedi.

Üç yıldır eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren baba Şemsettin Özcan, oğluna kavuşuncaya kadar HDP önündeki eyleme devam edeceğini anlattı.

Özcan, "HDP, çocuklarımızı götürdü, PKK'ya verdi. Çocuklarımızı verinceye kadar HDP'nin önünden ayrılmıyoruz. HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. PKK'dan, HDP'den zarar gören herkes gelsin burada bize destek versin." diye konuştu.

Oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını anlatan Ayten Koçhan da "Ersin beni duyuyorsan, dön gel, teslim ol. Burada sayımız gittikçe artıyor. İnşallah siz gelene kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

Aileler, bir süre partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 39'a yükseldi

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Muş eylem

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