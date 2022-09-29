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Muş'ta kayaklı koşu sporcuları asfaltta şampiyonalara hazırlanıyor

29.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta kayaklı koşu sporcuları asfaltta şampiyonalara hazırlanıyor

Muş'ta elde ettikleri başarılarla göz dolduran kayaklı koşu milli takım sporcuları, asfalt yolda antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Antrenörleri eşliğinde Muş Alparslan Üniversitesinin yerleşkesindeki asfalt yolda haftanın 6 günü 2'şer saat antrenman yapan milli sporcular, yeni başarılara imza atmak için ter döküyor.

Takım antrenörü Fehmi Oğlağo, basın mensuplarına, 50 kayaklı koşucudan 20'sinin milli sporcu olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminde antrenmanları asfalt yolda yaptıklarını ifade eden Oğlağo, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın 4'ü olimpiyatlara, 4'ü ise İtalya'da yapılacak olan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Burada kros ve dağ antrenmanları yaptırıyoruz. Kondisyon ve güç depolamaları için günde çift antrenman yaptırıyoruz. Antrenmanlarımız yaş gruplarına göre değişiyor."

Milli takım sporcusu ve Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Amed Oğlağo da 11 yıldır kayaklı koşu sporu yaptığını belirtti.

Oğlağo, "7 yıldır milli takım sporcusuyum. 200'ün üzerinde yarışa katıldım. Çok sayıda madalyam var. Şu anda tekerlekli kayak antrenmanlarıma devam ediyorum, kışa hazırlık yapıyorum. Hedefimiz şubat ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Berna Yılmaz da yaklaşık 10 yıldır kayaklı koşu yaptığını aktararak, "Asfalt üzerinde kondisyonumuzu güçlendiriyoruz. Tekerlekli kayak ile kayıyoruz. Yazın asfaltta kışın karda antrenman yapıyoruz. Günde en az iki saat çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muş'ta kayaklı koşu sporcuları asfaltta şampiyonalara hazırlanıyor

Muş'ta kayaklı koşu sporcuları asfaltta şampiyonalara hazırlanıyor

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Asfalt yolda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor.

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