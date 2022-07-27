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Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

27.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kentte yaşayan İsa Aykut ve Ömer Özmen, balık tutmak için Muratgören Köyü yakınlarında Murat Nehri'ne girdi.

Alparslan-2 Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle nehirde mahsur kalan 2 kişi, yakınlarındaki adacığa sığındı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirde mahsur kalanlar, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Muş kurtarma

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Muş ECZANELER
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