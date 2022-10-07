Muş'ta polisler şehit emniyet müdürü adına kütüphane kurdu

Muş'ta polis memurlarının topladıkları bağışlarla Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan adına oluşturdukları kütüphanenin açılışı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun öncülüğünde, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan adına kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı.

Kentte görevli polis memurları, aralarında topladıkları bağışla Muş Fen Lisesi'nde kütüphane kurdu.

Şehidin adının verildiği kütüphanenin açılışını Vali İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç yaptı.

Kütüphanede incelemelerde bulunan Gündüzöz, gazetecilere, İl Emniyet Müdürlüğünün öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği yer çerçevesinde güzel bir kütüphane oluşturulduğunu söyledi.

Emniyet mensuplarının kendi imkanlarıyla 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan adına kütüphane oluşturduğunu aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Yapılış düşüncesi açısından son derece önemli çünkü şehidimizin şehit olduğu tarihte meslek mensubu olmayan ve daha sonra mesleğe giren emniyet mensuplarının kendi maaşlarından bağışladıkları paralarla finanse edildi. Bu açıdan değerli. Burada pırıl pırıl gençlerimizi gördük. Hepsi geleceğe güvenle bakıyorlar. Bizim en büyük değerimiz gençler. Muş'ta da, Türkiye'de de öyle. Muş'ta daha da önemli çünkü Türkiye'nin en genç nüfuslu ilk 5 ilinden biriyiz. Dolayısıyla bu kadar gencin olduğu yerde eğitim en önemli faaliyet alanımız. Okumak çok önemli her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmak için. Onun için ben bu imkanı bize veren, bu hayrı yapan herkese teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımıza, gençlerimize zihin açıklığı diliyorum. Emniyet mensuplarımızın da Allah ayaklarına taş değirmesin."

Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, açılışın ardından öğrencilerle sohbet etti.