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Mustafa Sandal'dan TFF'ye olay sözler!

19.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, 3-3 biten mücadelenin önüne karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un tartışmalı kararları geçmiş Siyah-Beyazlı camiadan konuyla alakalı yapılan açıklamada Yasin Kol'un herhangi bir maçlarında görev verilmemesini talep ederken, TFF Başkanı'nın açıklaması tepki çekmişti. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan da konuyla ilgili TFF'ye sert bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılamanın ardından en çok tartışılan konulardan biri mücadelenin hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar olurken, Siyah-Beyazlı camia yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar Yasin Kol'u hiçbir maçlarında istemediklerine yönelik sert bir açıklamada bulunmuştu.

ELİNİ MASAYA VURMASI TEPKİ ÇEKTİ!

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Bu açıklamanın ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuya dair olarak düzenlenen basın toplantısında elini masaya vurarak, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok" şeklinde yanıt vermişti.

MAGAZİN DÜNYASINDAN TEPKİ

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Mehmet Büyükekşi'nin beden dili özellikle Beşiktaş çevrelerince eleştiri yağmuruna tutulurken, Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

"PAZARA GİDERKEN ÇARŞI'DAN OLMAYIN"

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Mustafa sandal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Sayın Mehmet Büyükekşi, Hem bulunduğunuz mevki açısından hem de temsil ettiğiniz kurumun haysiyeti ve tarafsızlığına istinaden konuşurken üslubunuza dikkat etmenizi temenni ederim. Elinizi kolunuzu salladığınız takım ve 25 milyonluk taraftar grubu, yüreğiyle Türkiye'nin en büyük şerefli, haysiyetli ve onurlu grubudur. Siz siz olun pazara giderken Çarşı'dan olmayın. Beşiktaş ile alakalı cümleler kurarken elinize kolunuza hakim olup tarafsızlığınızı korumanız dileklerimle."

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TFF'DEN AÇIKLAMA!

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Yaşanan bu olayların ardından TFF'den Beşiktaş açıklaması geldi yapılan açıklamada " Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir." ifadeleri kullanıldı.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI FOTOĞRAFLARI

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Mehmet Büyükekşi Mustafa Sandal son dakika beşiktaş tff
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