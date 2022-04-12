Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşkına çevirdi! "Emrah mı o?"

52 yaşındaki başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Pop müziğin 90'lardaki en popüler isimlerinden olan Sandal gündemden asla düşmüyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulurken, bol bol oğluyla eğlenceli anlarını paylaşmaya çalışan Sandal, geçen günlerde attığı bir fotoğrafla ortalığı karıştırdı.

Sakallarında beyazları çıkan Sandal, aynada kendini çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının altına gelen yorumlarda yazan takipçileri onu oyuncu ve şarkıcı Emrah'a benzetti.

Fotoğrafa gelen yorumların arasında "Bende dedim ki Emrah'ı ne zaman takip etmişim" gibi açıklamalarda yer aldı.