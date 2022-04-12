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  4. Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşkına çevirdi! "Emrah mı o?"

Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşkına çevirdi! "Emrah mı o?"

12.04.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Başarılı şarkıcı son paylaştığı fotoğrafıyla gündeme otururken, fotoğraftaki Sandal, oyuncu ve şarkıcı Emrah'a benzetildi.

52 yaşındaki başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Pop müziğin 90'lardaki en popüler isimlerinden olan Sandal gündemden asla düşmüyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulurken, bol bol oğluyla eğlenceli anlarını paylaşmaya çalışan Sandal, geçen günlerde attığı bir fotoğrafla ortalığı karıştırdı.

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Sakallarında beyazları çıkan Sandal, aynada kendini çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının altına gelen yorumlarda yazan takipçileri onu oyuncu ve şarkıcı Emrah'a benzetti.

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Fotoğrafa gelen yorumların arasında "Bende dedim ki Emrah'ı ne zaman takip etmişim" gibi açıklamalarda yer aldı.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
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